Семак: Анюкову назначим определенные задачи, будет акклиматизироваться

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал тренерский дебют Александра Анюкова.
Фото: РИА Новости
Ранее стало известно, что экс-защитник присоединился к тренерскому штабу сине-бело-голубых.

- Анюков уже был сегодня на скамейке, он наш тренер, назначим ему определенные задачи. Вошёл в тренерский штаб. В ходе сезона будет акклиматизироваться, назначим его главным за определенный фронт работ, - цитирует Семака Чемпионат.

Анюков играл за петербургский клуб с 2005 года. В составе "Зенита" он 5 раз выиграл чемпионат России, два раза Кубок страны и четыре раза Суперкубок. Также Анюков побеждал с "Зенитом" в Кубке УЕФА и Суперкубке.

Карьеру игрока Анюков завершил в мае 2020 года. Его последним клубом были "Крылья Советов".

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Теги: Семак Анюков Зенит
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