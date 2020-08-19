Ранее стало известно, что экс-защитник присоединился к тренерскому штабу сине-бело-голубых.
- Анюков уже был сегодня на скамейке, он наш тренер, назначим ему определенные задачи. Вошёл в тренерский штаб. В ходе сезона будет акклиматизироваться, назначим его главным за определенный фронт работ, - цитирует Семака Чемпионат.
Анюков играл за петербургский клуб с 2005 года. В составе "Зенита" он 5 раз выиграл чемпионат России, два раза Кубок страны и четыре раза Суперкубок. Также Анюков побеждал с "Зенитом" в Кубке УЕФА и Суперкубке.
Карьеру игрока Анюков завершил в мае 2020 года. Его последним клубом были "Крылья Советов".
Семак: Анюкову назначим определенные задачи, будет акклиматизироваться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал тренерский дебют Александра Анюкова.
Фото: РИА Новости
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