Напомним, Широков во время матча любительского турнира ударил судью кулаком в лицо, а затем добил лежачего арбитра ногой.
- На месте Данченкова должен быть я, чтобы ему ******* (врезал) прям там же, на поле. Любительская лига - что хочу, то и делаю.
Он бы со мной такого не сделал. Во-первых, обоссался бы даже перед тем, как я вышел бы их судить. И, соответственно, можно было бы получить на опережение в ****** (лицо), - сказал Федотов в видео YouTube-канала "Футбольный хейт".
Напомним, что экс-хавбек сборной России принес извинения Данченкову, отметив, что тот не назначил чистый пенальти за фол на нем. Никита получил различные травмы. Сообщалось, что за такие действия Широкову может грозить уголовное наказание.
После инцидента Роман был отстранен от эфиров на телеканале Матч ТВ. Он являлся футбольным экспертом и принимал участие в большинстве программ.
Арбитр Федотов - об инциденте с Широковым: был бы я там, он обо***лся бы даже перед тем, как я вышел судить
Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал нападение экс-хавбека сборной России Романа Широкова на судью любительского матча Никиту Данченкова.
Фото: пресс-служба московского Кубка Селебрити
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