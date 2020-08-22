Встреча завершилась со счетом 4:1.
"Предполагали, что мяч будет у "Зенита". Что хорошее состояние у Дзюбы, Азмуна, Малкома. 40 минут держались, потом сил не хватило. Потом у соперника было еще много подходов, которые превращались в голы", - цитирует Первушина Sport24.
"Тамбов" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка.
В следующем туре тамбовская команда на своем поле примет "Сочи". Матч пройдет 25 августа и начнется в 18:30 мск.
Первушин: 40 минут держались, потом сил не хватило
Наставник "Тамбова" Сергей Первушин высказался о матче 4-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ФК "Тамбов"
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