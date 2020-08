Соломатин: Гончаренко исчерпал доверие

View this post on Instagram

#ЦВБП #мыцска. Дорогие друзья! Только добрался до дома после сегодняшнего матча. НАКИПЕЛО! ?????????? Хочу высказать несколько своих мыслей и эмоций. Большую часть карьеры я играл на позиции защитника. Хочу высказать своё мнение по поводу игры Виктора Васина. Он,прежде всего, игрок великого Клуба. Его бескнечные ошибки приводят к тому, что в ворота ЦСКА забиваются нелепые мячи. От любой команды, даже такой, как сегодняшний Рубин (при всем уважении),мы получаем 0 очков, не удержав даже ничью. Считаю, что главный тренер, которого мы, фанаты ЦСКА, на протяжении большого времени поддерживали и прощали ошибки, исчерпал доверие. Мы в очередной раз играем в пять защитников (три из них центральные)и получаем мячи из центральной зоны. Вопрос-ГДЕ они были??? Неужели нельзя что-то изменить? Тем более, играя дома не с самой сильной командой! Виктор Михайлович,может, вам нужна консультация? Обращайтесь! Будет бесплатно! Это крик души не бывшего футболиста, а болельщика, который немного разбирается в футболе!!!