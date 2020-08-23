Поединок пройдет на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 мск.
Напомним, что главным арбитром этого матча является Сергей Карасев.
"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Локомотив" расположился на третьей строчке.
Источник: "Чемпионат"
Кашшаи прибыл на игру "Спартак" - "Локомотив"
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи приехал на матч 4-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: РФС
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