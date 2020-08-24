Сообщается, что красно-белые отдадут за футболиста 5 млн евро. О переходе будет объявлено в ближайшее время.
Тете является воспитанником "Аякса". Перешел в "Лион" в 2017 году. В минувшем сезоне Лиги 1 он провел 18 матчей и отдал 1 голевую передачу. Чаще всего выступает на позиции правого защитника.
Источник: Lyon Sports Actu со ссылкой на Telefoot
Источник: "Спартак" приобретет защитника "Лиона" Тете
Защитник "Лиона" и сборной Нидерландов Кенни Тете согласовал контракт со "Спартаком".
Фото: ФК "Лион"
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