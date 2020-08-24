Источник: "Спартак" приобретет защитника "Лиона" Тете

Защитник "Лиона" и сборной Нидерландов Кенни Тете согласовал контракт со " Спартаком ".

Фото: ФК "Лион"

Сообщается, что красно-белые отдадут за футболиста 5 млн евро. О переходе будет объявлено в ближайшее время.



Тете является воспитанником "Аякса". Перешел в "Лион" в 2017 году. В минувшем сезоне Лиги 1 он провел 18 матчей и отдал 1 голевую передачу. Чаще всего выступает на позиции правого защитника.



Источник: Lyon Sports Actu со ссылкой на Telefoot