Пантелеев: наверное, все хотят видеть игру, как у "Барселоны". В России такого не бывает

Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Пантелеев поделился эмоциями от выступления за команду.
Фото: "Арсенал Тула"
Прежде всего, полузащитник вспомнил первый мяч за "туляков", который он забил в игре 28-го тура прошлого сезона против "Тамбова".

— Ждал этого момента, копил силы. Так сошлось: вышел в 28-м туре, у меня 28-й номер на футболке, ещё у близкого друга был день рождения, я сказал ему, что забью. Ещё ночью накануне матча подумал: если будет пенальти, буду бить в левый от себя угол. Так и сделал. Эмоции, конечно, запредельные. Самое главное, что в тот момент взяли три очка.

Также Пантелеев обратился к болельщикам.

— Наверное, все хотят видеть игру, как у "Барселоны". Но это мечты, в России такого не бывает. Надеюсь, болельщики отнеслись с пониманием — результат в конце прошлого чемпионата был на первом плане. Хочу сказать нашим болельщикам: приходите на каждую игру, поддерживайте, гоните нас вперёд и наберитесь терпения. Мы всегда будем биться за Тулу и стремиться к победе, — рассказал футболист.

Источник: пресс-служба тульского "Арсенала".

24-летний Пантелеев выступает за "Арсенал" с лета 2019 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее россиянин выступал за "Рубин" и "Спартак".

В нынешнем сезоне на счету Пантелеева две игры в Тинькофф Российской Премьер-лиге, в которых он не отметился результативными действиями.

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Теги: Арсенал Тула Барселона Ла Лига Пантелеев Спартак Рубин
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