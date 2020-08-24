Прежде всего, полузащитник вспомнил первый мяч за "туляков", который он забил в игре 28-го тура прошлого сезона против "Тамбова".
— Ждал этого момента, копил силы. Так сошлось: вышел в 28-м туре, у меня 28-й номер на футболке, ещё у близкого друга был день рождения, я сказал ему, что забью. Ещё ночью накануне матча подумал: если будет пенальти, буду бить в левый от себя угол. Так и сделал. Эмоции, конечно, запредельные. Самое главное, что в тот момент взяли три очка.
Также Пантелеев обратился к болельщикам.
— Наверное, все хотят видеть игру, как у "Барселоны". Но это мечты, в России такого не бывает. Надеюсь, болельщики отнеслись с пониманием — результат в конце прошлого чемпионата был на первом плане. Хочу сказать нашим болельщикам: приходите на каждую игру, поддерживайте, гоните нас вперёд и наберитесь терпения. Мы всегда будем биться за Тулу и стремиться к победе, — рассказал футболист.
Источник: пресс-служба тульского "Арсенала".
24-летний Пантелеев выступает за "Арсенал" с лета 2019 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее россиянин выступал за "Рубин" и "Спартак".
В нынешнем сезоне на счету Пантелеева две игры в Тинькофф Российской Премьер-лиге, в которых он не отметился результативными действиями.
Пантелеев: наверное, все хотят видеть игру, как у "Барселоны". В России такого не бывает
Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Пантелеев поделился эмоциями от выступления за команду.
Фото: "Арсенал Тула"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!