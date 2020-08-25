СМИ: ЦСКА и "Херенвен" согласовали трансфер Эджуке

Московский ЦСКА и нидерландский "Херенвен" согласовали переход нападающего Чидеры Эджуке.

Фото: Global Look Press

По данным нидерландских СМИ, сумма трансфера 22-летнего нигерийца составит от 9 до 12 млн. Год назад "Херенвен" заплатил "Волеренге" за Эджуке 2 млн евро.



В прошлом чемпионате Нидерландов Эджуке в составе "Херенвена" провел 25 матчей и забил 9 мячей.



Источник: Leeuwarder Courant