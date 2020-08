View this post on Instagram

Всех с победой! ? Эмоции сегодня остались на поле. Спасибо каждому в команде, тренерам и, конечно, болельщикам. Атмосфера на стадионе — огонь! ? Жду, когда вас будет больше ? ? #ДинамоЗенит #ДинамоМосква