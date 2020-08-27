Петербургский клуб рассчитывает получить детальные разъяснения по моменту с неназначенным пенальти на нападающем "сине-бело-голубых" Малкоме и удалением за вторую жёлтую карточку полузащитника Вильмара Барриоса.
Отметим, что одной из основных причин недовольства "Зенита" является пенальти, поставленный в матче "Ротор" - "Спартак" за падение в штрафной площади форварда "красно-белых" Александра Соболева, схожего с падением Малкома, за которое одиннадцатиметровый назначен не был.
Встреча "Динамо" и "Зенита" закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0. После 5 туров в РПЛ петербуржцы занимают 1 место с 12 очками.
Источник: "ТАСС"
"Зенит" направил запрос в РФС по двум эпизодам в игре с "Динамо"
"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу двух эпизодов в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
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