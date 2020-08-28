"Молодец Алексей. Выиграл всё, что можно в нашей стране, отправился покорять Италию и Лигу чемпионов. Перешел в более сильную команду, чем "Локомотив". Принял вызов. Уверен, проведет много классных игр, добьется многого. Цена, с учетом всех обстоятельств, соответствует реальности", - сказал Геркус.
Ранее появилась информация, что Алексей Миранчук подписал контракт с "Аталантой" на 5 лет. Сумма трансфера составит 14,5 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ 24-летний хавбек в составе "Локомотива" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
В прошлом сезоне Серии А "Аталанта" заняла третье место в турнирной таблице, а в Лиге чемпионов дошла до 1/4 финала.
Источник: "Чемпионат"
Геркус: уверен, Алексей Миранчук добьется многого в "Аталанте"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал вероятный переход полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
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