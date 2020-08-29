Встреча завершилась со счетом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.
В первом тайме с поля был удален полузащитник тульской команды Даниил Лесовой.
"Поздравляю Матюнина с победой. Надеюсь, "Спартак" не будет сниматься с чемпионата", - цитирует Балашова "Спорт-экспресс".
Генеральный директор тульского "Арсенала" поздравил с победой судью матча со "Спартаком"
Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов по окончании встречи 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" поздравил арбитра с победой.
Фото: ФК "Арсенал"
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