Сообщается, что 22-летний хавбек пропустит около трех недель. Тиль получил повреждение связок голеностопного сустава в поединке 6-го тура РПЛ с "Арсеналом". Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1.
В текущем сезоне РПЛ Тиль в составе "Спартака" провел 3 матча. Ранее была информация, что Тиль может уйти в аренду в это трансферное окно.
Источник: "СЭ"
Источник: Тиль пропустит около трех недель
Полузащитник "Спартака" Гус Тиль прошел медосмотр.
Фото: ФК "Спартак"
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