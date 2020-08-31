Источник: Тиль пропустит около трех недель

Полузащитник "Спартака" Гус Тиль прошел медосмотр.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что 22-летний хавбек пропустит около трех недель. Тиль получил повреждение связок голеностопного сустава в поединке 6-го тура РПЛ с "Арсеналом". Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

В текущем сезоне РПЛ Тиль в составе "Спартака" провел 3 матча. Ранее была информация, что Тиль может уйти в аренду в это трансферное окно.

Источник: "СЭ"

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Теги: Спартак Тиль
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