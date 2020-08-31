Напомним, что накануне травмы получили Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Евгений Луценко, Александр Головин и Денис Черышев.
"Это не первый случай с таким количеством травмированных. Специфика работы такая, чтобы все понимали, что мы объявляем состав и потом после последнего тура объявляем, кто еще доедет в случае каких-то обстоятельств.
Объявлять расширенный список? Во-первых, если брать нынешнюю ситуацию, то Соболева и Фомина мы заранее предупредили и они уже знали, что могут быть вызваны", - сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.
Сборная России в ближайшее время проведет матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
Черчесов: Соболев и Фомин заранее знали, что могут быть вызваны в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!