Шалимов: Путину нет альтернативы. Не хочу, чтобы на улице бегали уркаганы, которые убивают людей

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов поделился мнением о внутренней государственной политике нынешней российской власти.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сейчас я никого не вижу в качестве альтернативы Путину. И до 2024-го Путин будет президентом, что теперь об этом говорить? В любом случае, я точно не хочу прятать свою дочь от уркаганов с кастрюлями на голове, которые убивают людей. А если вам что-то не нравится, идите на выборы в 2024-м. Не нравится — встал, проголосовал против", - приводит слова Шалимова Sport24.

Шалимов работал главным тренером в "Краснодаре", "Химках" и "Ахмате". На данный момент специалист находится без клуба.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин занимает свой пост с 7 мая 2012 года. Ранее занимал должность с 1999 по 2008 год.

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Теги: Шалимов Путин
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