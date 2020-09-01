На него претендуют вратарь "Динамо" Антон Шунин, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, полузащитник "Рубина" Денис Макаров, футболист "Сочи" Кристиан Нобоа и нападающий "Спартака" Джордан Ларссон.
Сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги 20/21 начался в августе. Клубы сыграли шесть туров.
Источник: РПЛ
Объявлены номинанты на лучшего игрока августа в РПЛ
РПЛ объявила имена футболистов, которые претендуют на звание игрока августа в чемпионате.
Фото: Премьер-лига
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