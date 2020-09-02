— Изначально планировали вызвать четверых. Хотели познакомиться с Луценко, но помешала травма. Поэтому позвали Александра Соболева. Он хорошо проявляет себя в "Спартаке". Смолов после "Сельты" тоже качественно играет. Хотим посмотреть всех, лично нацелить на определенные вещи. Это лучше, чем говорить по телефону, — заявил Черчесов в интервью пресс-службе сборной.
Сборная России в сентябре проведет два матча Лиги Наций против Сербии и Венгрии.
Черчесов рассказал, почему вызвал много форвардов на сборы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах выбора большого количества нападающих на сборы.
Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
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