"Я не раз слышал, что "Фрайбург" - семейный клуб, поэтому я счастлив быть его частью. Бундеслига соответствует моему стилю игры, и мне не пришлось долго думать над предложением "Фрайбурга", - цитирует Тиля пресс-служба немецкого клуба.
"Фрайбург" арендовал Тиля на один сезон с возможностью продления еще на один год.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний нидерландец в составе "Спартака" провел 3 матча.
Тиль: не пришлось долго думать над предложением "Фрайбурга"
Полузащитник "Спартака" Гус Тиль прокомментировал переход в "Фрайбург".
Фото: ФК "Спартак"
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