Талалаев выступил с критикой игроков после поражения от "Сочи"

Главному тренеру "Ахмата" Андрею Талалаеву не понравилась игра нападающих команды в матче против "Сочи" (0:1).
Фото: Getty Images
— Мелкадзе не только сам играет, а он должен увести двух игроков, у него это получается, в эту свободную зону врывались игроки. Если обратили внимание, то свежий Харин дважды получил мяч в штрафной, но не нашёл, что с ним сделать. Марат Быстров сделал три касания в штрафной. Роль форварда здесь не только получить мяч и обострять, но и создать зону для других. Это первая причина.

У нас идёт передержка мяча. Когда футболисту 30 лет, он игрок национальной сборной, вы поймете, о ком я говорю, и он 10 лет играет индивидуально, то заставить его катить проникающе в штрафную, на это нужно время. И 40 дней — это не тот срок, чтобы требовать с Бериши давать в каждой игре по 2-3 проникающих один-на-один. Мы будем работать над этим.

Когда ты проигрываешь две игры с общим счётом 0:4, то здесь мало чего хорошего. Мы понимаем, что нужно быстрее восстановить игроков, которые добавят именно качества Здесь не хватает дисциплины, отдачи, скорости, всего достаточно не хватает, немного точности, индивидуальных качеств около чужих ворот, — рассказал Талалаев в эфире "Матч Премьер".

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Теги: Ахмат Сочи Талалаев
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