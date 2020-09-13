Ранее сообщалось, что уругвайский футболист выставлен на продажу. Агенты предложили услуги полузащитника петербургскому клубу. По информации источника, "Зенит" заинтересован в покупке Весино, однако "сине-бело-голубых" может отпугнуть слишком высокая стоимость хавбека. Сам 29-летний хавбек предпочёл бы перейти в АПЛ или Ла Лигу.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Весино провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Tuttosport
"Зенит" заинтересован в приобретении Весино
Полузащитник "Интера" Матиас Весино может продолжить карьеру в "Зените".
Фото: readfootball.com
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