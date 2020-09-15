Источник: на Романа Широкова завели уголовное дело

На бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК РФ.
Фото: Василий Пономарёв
Статья "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Напомним, на любительском турнире "Кубке Селебрити", который проходил в августе нынешнего года, команда "Матч ТВ" играла против команды "Ничего Обычного". За команду телевизионщиков играл Роман Широков, который в одном из эпизодов был сбит игроком соперника в штрафной площади. Возмущения Широкова были настолько сильными, что судья матча Никита Данченков показал игроку красную карточку, за что получил от Широкова кулаком в лицо. Затем футболист продолжил добивать Данченкова. Данченков после матча написал заявление.

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Теги: Широков
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