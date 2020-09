"Ротор" объявил о досрочном расторжении контракта с защитником команды Пискуновым

View this post on Instagram

Антон Пискунов покидает «Ротор» Трудовое соглашение с защитником досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Футболист перебрался в Волгоград летом 2017 года. В составе сине-голубых он сыграл 70 матчей и забил 3 гола. Вместе с «Ротором» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги завоевал право выхода в #ТинькоффРПЛ. Мы благодарим игрока за самоотверженность, профессионализм и яркие эмоции! Желаем успехов в дальнейшей карьере! Антон, спасибо! Волгоград будет скучать!