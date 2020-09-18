"Ротор" объявил о досрочном расторжении контракта с защитником команды Пискуновым

"Ротор" расторг контракт с защитником Антоном Пискуновым по взаимному соглашению сторон.

В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний футболист провел 4 матча и получил 1 желтую карточку. "Ротор" после 7-и туров занимает 16 место в чемпионате России.