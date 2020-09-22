— По характеру и эмоциям "Спартак" выглядел очень круто. С такой эмоциональной игрой, если арбитры будут достаточно корректно судить, он способен закончить чемпионат в первой тройке. На каком именно призовом месте, сказать сложно, но в тройке должен быть точно. Тем более, с учетом возможных трансферов, — цитирует Казакова "Команда России".
Казаков также добавил, что "Спартаку" для успеха нужен тренер-холерик и хорошая поддержка сезон. Он вспомнил, что в год последнего чемпионства, руководство клуба зимой совершило несколько трансферов, так как понимало, что клуб может победить в чемпионате России, намекая, что если сейчас клуб возьмёт игроков для усиления, то его может ждать успех.
После восьми туров "Спартак" делит первое место турнирной таблицы с "Зенитом", но уступает питерцам за счет разницы мячей.
Казаков: с такой эмоциональной игрой "Спартак" способен закончить чемпионат в первой тройке
Спортивный комментатор Илья Казаков уверен, что в нынешнем сезоне "Спартак" может оказаться в тройке по итогам сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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