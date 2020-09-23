Рахимич прошёл стажировку в основной команде ЦСКА

Тренер ДЮСШ ПФК ЦСКА Элвер Рахимич прошёл стажировку в основной команде московского клуба.
Фото: EuroFootball / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
— На этой неделе завершил восьмидневную стажировку в основной команде ЦСКА. Все было отлично, в коллективе, как всегда, хорошая атмосфера, полезный опыт для меня, — рассказал босниец в интервью "СЭ".

Рахимич также рассказал, что сейчас ему осталось пройти экзамены на категорию PRO, но уже сейчас он может работать главным тренером. Специалист не исключил, что рассмотрит такие варианты, если они будут интереснее работы в ДЮСШ ЦСКА.

Рахимич выступал за ЦСКА в качестве игрока с 2001 по 2014 год.

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Теги: ЦСКА Рахимич
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