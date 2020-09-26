"Нам не хочется брать кого-либо в центр обороны, ведь мы можем взять только российского игрока. А те, кого мы могли пригласить, нужны своим клубам. Будем рассчитывать на молодежь, на воспитанников", - сказал Семак.
Сегодня "Зенит" в матче 9-го тура чемпионата России разгромил "Уфу" со счетом 6:0.
В текущем сезоне РПЛ подопечные Семака занимают первое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Источник: "СЭ"
Семак: не хочется брать кого-либо в центр обороны, будем рассчитывать на молодежь
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о поиске игрока в центр обороны.
Фото: ФК "Зенит"
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