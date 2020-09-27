— Скорее всего, именно ЦСКА является фаворитом. К тому же они обыграли "Спартак". Но, понимаете, когда речь заходит о командах уровня ЦСКА и "Локомотива", все уравнивается. В обеих командах есть футболисты высокого уровня. И все в таких играх зависит от нюансов, — рассказал экс-футболист в интервью "Матч ТВ".
Мостовой добавил, что "Локомотив" притормозил после ухода Алексея Миранчука, а у ЦСКА все лидеры в строю. Он говорит про Николу Влашича, Марио Фернандеса и Игоря Акинфеева.
Матч ЦСКА — "Локомотив" состоится сегодня на "ВЭБ -Арене".
После восьми туров ЦСКА идёт на третьем месте с 16 очками. "Локомотив" идёт на восьмом месте с 12 очками.
Мостовой: именно ЦСКА является фаворитом в матче с "Локомотивом"
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о матче ЦСКА — "Локомотив".
Фото: Getty Images
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