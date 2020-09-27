— Промах Чалова — это психология? Конечно, нападающие должны забивать в такой ситуации тяжелой. Не стоило ждать, что "Локо" даст много создать. У Феди не получилось, но по самоотдаче вопросов нет, — передаёт слова Гончаренко Sport24.
Ранее Гончаренко отметил, что не смог заменить Магнуссона, так как Васин долго готовился к замене.
22-летний Чалов в текущем сезоне провёл шесть матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге и отдал в них две голевые передачи.
ЦСКА после поражения остался с 16 очками после девяти туров. Москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице.
Гончаренко — о промахе Чалова: нападающие должны забивать в такой ситуации тяжелой
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру нападающего Фёдора Чалова в игре с "Локомотивом" (0:1).
Фото: Известия
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