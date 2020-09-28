По данным источника, результаты МРТ не выявили серьезных повреждений. Все футболисты смогут принять участие в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Встреча лидеров Российской Премьер-Лиге состоится 3 октября на "Открытие Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.
Источник: Bobsoccer.ru
Азмун, Малком и Ловрен смогут сыграть со "Спартаком"
Футболисты "Зенита" Сердар Азмун, Малком и Деян Ловрен прошли углубленное медицинское обследование.
Фото: ФК "Зенит"
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