- Информация о моем возможном назначении в "Динамо" не соответствует действительности. Сейчас готовимся к двум важнейшим матчам против сборных Эстонии и Латвии. Все мои мысли сейчас связаны с ними, - цитирует Галактионова "СЭ".
36-летний специалист возглавляет молодежную сборную с 2019 года. Сейчас национальная команда участвует в квалификации к Евро-2021.
Сегодня, 29 сентября, Кирилл Новиков покинул пост главного тренера "Динамо", а руководить командой в ближайшем матче 10-го тура РПЛ с "Краснодаром" будет Александр Кульчий, который назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.
В текущем сезоне РПЛ "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Вчера, 28 сентября, московская команда потерпела поражение в матче 9-го тура РПЛ с "Химками" со счетом 0:1.
Тренер молодежной сборной Галактионов отреагировал на слухи о назначении в "Динамо"
Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера "Динамо".
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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