Главным арбитром на центральную встречу тура между "Спартаком" и "Зенитом" назначен Павел Кукуян. Помогать с бровки поля ему будут Гаврилин и Петросян. За ВАР в этой встрече будет отвечать Сергей Карасев.
Напомним, что все матчи 10-го тура РПЛ пройдут 3 и 4 октября.
Кукуян и Карасев обслужат встречу "Спартака" и "Зенита" и другие судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ
Стали известны бригады арбитров, которые обслужат матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС
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