Джикия, Погребняк, Нобоа и еще 7 футболистов претендуют на звание "Джентльмен года" Объявлены десять претендентов на звание "Джентльмен года" Российской Премьер-Лиги. Фото: Комсомольская правдаГолосование на сайте издания продлится до 10 октября. В прошлом году эту премию выиграл защитник "Зенита" Юрий Жирков. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 23:00 Опубликовал: Никита Дарквеев Теги: Джикия Погребняк Нобоа Спартак Урал Сочи Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5