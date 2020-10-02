"Есть несколько вопросов по некоторым игрокам. Могу сказать, что точно не сыграет с "Зенитом" Александр Кокорин. Ему нужно около двух недель, чтобы пройти курс лечения. Сегодня примем окончательное решение по другим игрокам", - сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.
Тедеско отметим, что у Кокорина мышечная травма.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Кокорин в составе "Спартака" провел два матча.
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 3 октября. Начало - в 19:00 мск.
Кокорин не сыграет с "Зенитом"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о кадровой ситуации накануне матча 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: РИА Новости
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