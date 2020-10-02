— Подготовлю ли я майку? Ни в коем случае. Меня предупредили уже в КДК.
Ещенко рассказал, как проходило комиссия рассматривала его случай.
— Мы пришли на заседание с юристом, они включили, начали говорить, что и как. Я сказал, что жена подарила. Прошло совещание, дали три игры и сказали: надо было тебе ещё на чемпионат дать. Какой-то дяденька старенький сказал. Я говорю юристу: надо было сказать, как всё есть.
Я так понял, что это восприняли как провокацию. Каждый думает в меру своей испорченности. Я вышел в этой футболке и всё. Жену поблагодарил.
Почему не вышел на матч ЦСКА в футболке с изображением коня? Потому что они себя правильно ведут, в отличие от некоторых. Нормально говорят о сопернике, — рассказал Ещенко в программе Коммент.Шоу.
Ещенко показал данную футболку после полуфинального матча Кубка России прошлого сезона с "Зенитом" (1:2). Завтра команды встретятся в чемпионате России.
Ещенко — о футболке с медведем: не надену подобное про ЦСКА, они ведут себя правильно, в отличие от некоторых
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко сказал, что больше не будет надевать под игровую майку провокационные футболки.
Фото: ФК "Спартак"
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