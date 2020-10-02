— Пока рано говорить, что сегодняшний "Спартак" сильнейший после Карреры, но, если они на лидирующих позициях, то команда неплохо играет.
С точки зрения турнирной стратегии для "Зенита" будет важно завтра не проиграть и не пропустить "Спартак" вперед. Поэтому ничья "Зенит" вполне устроит, — рассказал Орлов в интервью Sport24.
Орлов отметил, что у "Зенита" не все ведущие игроки тренировались в общей группе, поэтому кто-то из них явно будет отдыхать. Комментатор уверен, что матч будет закрытым, потому что питерцы будут пытаться не пропустить. Он добавил, что "сине-бело-голубые" хороши со стандартов, где у команды много качественных исполнителей на "втором этаже".
"Спартак" и "Зенит" сыграют завтра, 3 октября, в Москве.
Орлов: для "Зенита" будет важно завтра не проиграть и не пропустить "Спартак" вперед. Ничья устроит
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!