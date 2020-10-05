Встреча "Сочи" и "Ростова" в рамках 10 тура РПЛ (4:2) закончилась судейским скандалом. По ходу игры арбитр Евгений Турбин показал хозяевам 1 желтую карточку при 8 зафиксированных фолах, в то время как игроки гостей нарушили правила 14 раз и получили 7 предупреждений. На 64 минуте матча в ситуации, когда против него были нарушены правила, получил вторую желтую карточку и вслед за ней красную полузащитник "Ростова" Матиас Норманн. После игры главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подошел к арбитру матча Евгению Турбину с вопросами и также получил красную карточку.
Валерий Карпин прокомментировал судейство Евгения Турбина.
- Свистят фол на Обухове, и комментатор Моссаковский в репортаже говорит, что нарушение правил со стороны "Сочи", а потом удивленно произносит: "Ух ты... Нет, судья показывает фол в сторону гостей". Больше здесь добавить нечего. Это - предвзятость? По мне - да. Причем однозначная, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
Карпин - о судействе Турбина: по мне - это предвзятость. Причем однозначная
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил судейство Евгения Турбина в матче его команды против "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"
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