Клуб хочет получить оценку удалению полузащитника Маттиаса Норманна на 64-й минуте в эпизоде с игроком "Сочи" Кристианом Нобоа.
Также "Ростов" просит дать оценку еще нескольким моментам, связанным с судейством этого матча.
Напомним, что после финального свистка красную карточку также получил главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Матч завершился победой "Сочи" со счетом 4:2.
Источник: РБ-Спорт
"Ростов" обратился в РФС по поводу удаления Норманна
"Ростов" просит РФС дать оценку судейству в матче 10-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"
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