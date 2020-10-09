Слуцкий: для нашей молодой команды будет интересно сыграть с таким статусным соперником, как "Краснодар"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Краснодаром" в РПЛ.

Фото: ФК "Рубин"