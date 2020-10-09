— Я уже говорил, что "Краснодар" является одним из лидеров нашего футбола, команда укомплектована игроками высокого уровня, она играет в атакующий комбинационный футбол. "Краснодар" подтвердил свой уровень в квалификации Лиги Чемпионов, пройдя в основной турнир. Так что будет непросто, но вместе с тем интересно для нашей молодой команды сыграть с таким статусным соперником. Время для подготовки еще есть, — рассказал специалист в интервью пресс-службе клуба.
Слуцкий добавил, что в "Рубине" уже отсматривают матчи "Краснодара", которые они провели в Тинькофф Российской Премьер-лиге и квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, "Краснодар" впервые в своей истории вышел в групповой этап главного клубного турнира, где сыграет с "Ренном", "Челси" и "Севильей".
В текущем сезоне чемпионата России южане идут на восьмом месте после 10 туров с 15 очками. "Рубин" занимает девятую строчку, набрав столько же очков.
Матч "Краснодар" — "Рубин" состоится 17 октября.
Слуцкий: для нашей молодой команды будет интересно сыграть с таким статусным соперником, как "Краснодар"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Краснодаром" в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
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