- Всё-таки была угроза закрытия стадиона. Конечно, это наказание было бы чрезмерно жёстким. А денежный штраф справедлив, ведь простых граждан, компании штрафуют за несоблюдение масочного режима. А подход ко всем должен быть одинаковым, - цитирует Колоскова "РБК-Спорт".
Сегодня, 12 октября, в Тушинском районном суде состоялось судебное заседание по делу о нарушении футбольным клубом "Спартак" мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:1). Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер, и оштрафовал московский клуб на 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток, хотя руководители "Спартака" уже заявили, что жалобу клуб подавать не собирается.
Красно-белые занимают второе место в таблице РПЛ, имея в активе 21 очко. Столько же очков у "Зенита", однако петербуржцы опережают москвичей по дополнительным показателям.
Колосков: закрытие стадиона "Спартака" было бы жестким наказанием
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение суда в отношении "Спартака" по делу о нарушении регламента по количеству зрителей.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
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