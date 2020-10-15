Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о наказании, назначенном арбитру Евгению Турбину за ошибки в матче 10 тура РПЛ "Сочи" - "Ростов" (4:2).
- Пока Турбин отстранен на два матча. Мы смотрим по текущему состоянию судей, которые по состоянию здоровья готовы обслуживать игры. Политика заключается в том, что мы, безусловно, открыты и все решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС освещаются, комментируются представителем комиссии. Но получение судьями оценок - это внутренняя кухня, и дальнейшее назначение или неназначение судей позволяет понимать футбольному миру, как судейский комитет оценивает того или иного арбитра, - цитирует Хачатурянца ТАСС.
В матче "Сочи" - "Ростов" Турбин показал 1 желтую карточку игрокам хозяев против 7 у гостей и удалил полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна в эпизоде, когда против него был совершен грубый фол, оставив при этом на поле нарушителя правил Кристиана Нобоа. Помимо этого, в ходе матча желтую карточку получил главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, который после окончания игры подошел к арбитру с вопросами и также был удален. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2, 2 гола из 4 были забиты сочинцами в численном большинстве.
Хачатурянц - о судье игры "Сочи" - "Ростов": пока Турбин отстранен на два матча
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитра Евгения Турбина от судейства в РПЛ.
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