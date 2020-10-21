В заключительном матче группового этапа турнира "канониры" сыграли в гостях вничью с "Текстильщиком" из Иваново со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты "Арсенала" - 4:3.
"Арсенал" и "Текстильщик" набрали по четыре очка в группе. Последнее место занял "Салют" из Белгорода (1 очко).
Кубок России
Групповой этап
Текстильщик – Арсенал 0:0 (пен. 3:4)
Текстильщик: Смирнов, Морозов, Фомин, Обивалин, Макушкин, Горюшкин, Батов, Сидоров, Мухаметзянов (Мнацаканян, 65), Мосейчук, Бачинский (Аппаев, 65)
Арсенал: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Бауэр, Ковалев (Ломовицкий, 54), Кадири (Э. Кангва, 67), Хлусевич (Бурлак, 88), К. Кангва, Панченко, Минаев (Аджоев, 46)
Предупреждения: Кангва, 14, Фомин, 54
Удаления: Сокол, 84
Тульский "Арсенал" победил по пенальти "Текстильщик" и вышел в плей-офф Кубка России
Тульский "Арсенал" стал очередным участником плей-офф Кубка России.
Фото: РИА "Новости"
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