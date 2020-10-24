"Я счастлив первому выходу в стартовом составе "Зенита" и одновременно очень грустно потерпеть в такой день поражение. Но надо продолжать работать и сфокусироваться на матче в Дортмунде. Очень хотели победить, но, к сожалению, нам это не удалось", - сказал Вендел.
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" петребургская команда проведет 28 октября на выезде.
Напомним, что "Зенит" объявил о переходе Вендела 6 октября.
Источник: "Матч ТВ"
Вендел: надо продолжать работать и сфокусироваться на матче с "Боруссией"
Полузащитник "Зенита" Вендел прокомментировал матч 12-го РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"
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