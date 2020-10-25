"Я несколько раз пересмотрел эпизоды. Чернов упал с помощью Понсе, а вот падение Жиго – вопрос. Я, конечно, не член ЭСК, но если все будут падать, как Жиго от такого контакта, то любой навес в штрафную – пенальти или отмена гола", - передает слова Созина "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Краснодара" и "Спартака" завершилась победой московской команды со счетом 3:1. Первый гол на 13-й минуте забил форвард красно-белых Эсекиэль Понсе. Затем полузащитник Виктор Мозес увеличил преимущество "Спартака". "Краснодар" отыграл один гол усилиями Леона Сабуа. Окончательный счет установил нападающий "Спартака" Джордан Ларссон.
Созин: если все будут падать, как Жиго, любой навес в штрафную – отмена гола
Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о спорных эпизодах матча "Краснодар" - "Спартаком" (1:3).
Фото: РФС
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