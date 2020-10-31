"Кузяева уговорили суммы, которые поднял "Зенит". Он повторил предложение "Локомотива", - сказал Ткаченко.
27-летний Кузяев в минувшее трансферное окно пытался перейти в европейский чемпионат, также на него претендовали "Локомотив" и "Краснодар".
В текущем сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел два матча.
Источник: "СЭ"
Ткаченко: Кузяева уговорили суммы, которые поднял "Зенит"
Агент Герман Ткаченко рассказал, почему полузащитник Далер Кузяев вернулся в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
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