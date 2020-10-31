ЦСКА поздравил Красича с днем рождения
ЦСКА поздравил своего экс-полузащитника Милоша Красича с 36-летием.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА через свой телеграм-канал поздравил с днем рождения бывшего игрока "армейского" клуба Милоша Красича. Сербскому полузащитнику, который завершил карьеру действующего игрока 2 года назад, сегодня исполнилось 36 лет. В составе ЦСКА Красич выступал в период с 2004 по 2010 годы и забил 33 мяча в 229 встречах, а также стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
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