- Валерий Георгиевич, что же ваш автобус в ЛЕ не заполз? - поинтересовался у Карпина болельщик красно-белых в комментариях к публикации о матче "Спартак" - "Ростов" в инстаграме тренера.
- А ваш почему даже не подъехал? - парировал Карпин.
В евросезоне 2020/21 "Ростов" выбыл в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, уступив со счетом 1:2 "Маккаби" из Хайфы. Московский "Спартак" занял в прошедшем чемпионате России седьмое место и не попал даже в квалификацию евротурниров. В матче 13 тура текущего сезона РПЛ "Ростов" обыграл "Спартак" в гостях со счетом 1:0.
Карпин поддел болельщика "Спартака" на тему невыхода в еврокубки в ответ на обвинение в "автобусе"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин потроллил болельщика "Спартака" невыходом красно-белых даже в квалификацию Лиги Европы в ответ на реплику о том, что его клуб не пробился в основную сетку турнира.
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