"Это и рекомендация Роспотребнадзора, и нам для экономии. Народ уже не идет особо на стадион, уже прохладно. Когда стадион без болельщиков – это совершенно другая финансовая нагрузка.
Насколько экономнее играть без болельщиков? Гораздо экономнее. Когда матч со зрителями – это и охрана, и обслуживание, и клининг", – цитирует Худякова "Спорт-экспресс".
Напомним, что сегодня стало известно о проведении матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Тамбов" - "Ахмат" без болельщиков.
Матч "Тамбов" – "Ахмат" пройдет при пустых трибунах
"Тамбов" проводит свои домашние матчи на "Мордовия Арене" в Саранске. После 13-и туров "волки" занимают 12-е место в РПЛ, набрав 12 очков.
Спортивный директор "Тамбова": играть без зрителей гораздо экономнее
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился мнением о решении провести матч с "Ахматом" в 14-м туре чемпионата России без зрителей.
Фото: ФК "Тамбов"
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