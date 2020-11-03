Спортивный директор "Тамбова": играть без зрителей гораздо экономнее

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился мнением о решении провести матч с "Ахматом" в 14-м туре чемпионата России без зрителей.

Фото: ФК "Тамбов"