Карпин: для меня мотивация тренера - в развитии игроков. Это большее достижение, чем трофей

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, в чем видит свою мотивацию в клубе, который зарабатывает на развитии и продаже футболистов.

Фото: РПЛ