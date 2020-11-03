- В чем мотивация тренера, когда клуб берет свободных агентов, развивает молодежь и потом продает с большой выгодой? Для меня - в развитии игроков. К нам пришли Ионов, Чернов, Шомуродов, Зайнутдинов, другие ребята - либо свободными агентами, либо за очень небольшие деньги. В итоге через год-два они прибавили и стали пользоваться спросом на рынке. Для меня как для тренера это и их благодарность - достижение, возможно, большее, чем трофей, - цитирует Валерия Карпина "РБ-Спорт".
За прошедшее трансферное окно "Ростов" выручил на продажах игроков 18,25 млн евро (по данным портала Transfermarkt). В трех турах чемпионата России, состоявшихся после закрытия периода переходов, команда набрала 6 очков, победив "Ахмат" (3:0) и "Спартак" (1:0) и уступив "Химкам" (0:2). В турнирной таблице РПЛ "Ростов" после 13 туров занимает пятое место, набрав 23 очка.
Карпин: для меня мотивация тренера - в развитии игроков. Это большее достижение, чем трофей
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, в чем видит свою мотивацию в клубе, который зарабатывает на развитии и продаже футболистов.
Фото: РПЛ
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