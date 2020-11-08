- Как оценю перспективы "Зенита" в премьер-лиге? У него обойма намного лучше. Люди со скамейки могут спокойно выйти и играть. Но у «Зенита» свои проблемы. Они с Лигой чемпионов связаны. В чемпионате команда по-прежнему чувствует себя уверенно. А в Европе хороших результатов и хорошей игры, которых ждут от петербуржцев, мы пока не видим. Почему так происходит? Много причин. Главная заключается в том, что в чемпионате игроки «Зенита» понимают — стоит им прибавить, и матч они выиграют. То есть все 90 минут на предельных скоростях, максимальных рывках можно и не проводить, - цитирует Быстрова matchtv.ru.
"Зенит" набрал в 13 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги 27 очков и занимает 3 место в турнирной таблице, отставая на 1 очко от ЦСКА и от "Спартака", сыгравшего на матч больше. Сине-бело-голубые выиграли два последних чемпионата России с отрывами в 8 и в 15 очков от серебряного призера, а летом 2020 года завоевали на внутренней арене три трофея за один месяц, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В прошлом евросезоне "Зенит" занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, набрав в 6 матчах 7 очков; в текущем сезоне питерцы также четвертые в ЛЧ с 1 очком после 3 туров в активе.
Быстров: проблемы "Зенита" связаны с Лигой чемпионов. В чемпионате команда чувствует себя уверенно
Телеэксперт и бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров оценил перспективы сине-бело-голубых в чемпионате России.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!