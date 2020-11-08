Нападающий "Химок" Дядюн: у Гунько не получилось, потому что у него не было времени тренировать

Форвард "Химок" Владимир Дядюн рассказал, почему экс-главный тренер Дмитрий Гунько не смог добиться успеха в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"
- Почему не получилось у Гунько? У него не было времени тренировать. Его только назначили, начался очень насыщенный отрезок, когда матчи шли один за другим. Мы просто играли и восстанавливались. Кого ни назначь в такой ситуации, тяжело внедрить в команду свою философию, когда нет запаса времени, - передает слова Дядюна Sport24.

32-летний нападающий Владимир Дядюн в текущем сезоне провел за "Химки" 10 матчей и записал на свой счет 1 результативную передачу. Под руководством главного тренера Дмитрия Гунько подмосковная команда набрала 3 очка в стартовых 8 встречах, не одержав ни одной победы, и находилась в зоне прямого вылета. После выездного поражения от "Краснодара" со счетом 2:7 специалист был отправлен в отставку.

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Теги: Химки Гунько Дядюн
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