Нападающий "Химок" Дядюн: у Гунько не получилось, потому что у него не было времени тренировать

Форвард "Химок" Владимир Дядюн рассказал, почему экс-главный тренер Дмитрий Гунько не смог добиться успеха в подмосковном клубе.

Фото: ФК "Химки"