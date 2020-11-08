— Не хочу ничего думать по поводу этого. Если тренер не вызвал его, значит, он принял такое решение. Я не тренер, чтобы соглашаться с таким решением или нет. Есть тренер, он принимает решение и точка, — рассказал Кафельников в интервью "СЭ".
В ночь на сегодня в сети было опубликовано интимное видео, на котором мужчина, похожий на форварда "Зенита" Артёма Дзюбу, расслабляется, параллельно записывая голого себя на телефон.
Футболист закрыл свою страницу в инстаграме, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор.
Однако по сведениям, россиянин примет участие в сегодняшнем игре "Зенита" против "Краснодара".
Кафельников прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России
Болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал решение наставника сборной России Станислава Черчесова не вызывать в команду Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Зенит"
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